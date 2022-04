Wladimir Schirinowski: Umstrittener Vorsitzender der Liberal-Demokratischen Partei Russlands, ist im Alter von 75 Jahren gestorben. (picture alliance / dpa / TASS / Mikhail Metzel)

Das teilte Parlamentspräsident Wolodin im Onlinedienst Telegram mit. Die Entwicklung des modernen politischen Systems in Russland wäre ohne Schirinowski nicht denkbar gewesen, sagte der Vorsitzende der russischen Staatsduma. 1989, noch zu Zeiten der Sowjetunion, gründete Schirinowski die spätere Liberal-Demokratische Partei Russlands. Offiziell in der Opposition, stützte sie in letzter Konsequenz stets die Linie der Kreml-Partei "Geeintes Russland". In der russischen Bevölkerung war Schirinowski umstritten. Nicht selten drifteten seine populistischen Aussagen ins Rechtsextreme ab.

