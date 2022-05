Der angeklagte russische Soldat während der Verhandlung. (Efrem Lukatsky/AP/dpa)

Er wandte sich in der Verhandlung in Kiew an die Witwe eines 62-jährigen Zivilisten, den er im Februar in dem nordukrainischen Ort Tschupachiwka erschossen hatte. Der Soldat aus dem sibirischen Irkutsk hatte die Tat gestern am ersten Prozesstag gestanden. Ihm droht eine lebenslange Haftstrafe wegen Kriegsverbrechen und Mordes.

Heute sollen in der ukrainischen Hauptstadt Kriegsverbrecherprozesse gegen zwei weitere russische Soldaten beginnen. Unter anderem im Kiewer Vorort Butscha waren nach dem russischen Rückzug zahlreiche Leichen von Zivilisten gefunden worden. Wegen mutmaßlicher Völkerrechtsverbrechen ermittelt auch der Internationale Strafgerichtshof.

Diese Nachricht wurde am 19.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.