Das Bild zeigt den russischen Verteidigungsminister Schoigu bei einem Besuch der Soldaten an der Front in der Ostukraine (Quelle: Pressestelle russisches Verteidigungsministerium) (IMAGO / ITAR-TASS / IMAGO / Russian Defence Ministry Press O)

Schoigu soll einen Kommando-Posten im Donbass-Gebiet besucht und Soldaten und Soldatinnen ausgezeichnet haben, heißt es. Berichte über Frontbesuche hochrangiger Militärs gehören zur Kriegspropaganda. Laut russischem Verteidigungsministerium hatte Schoigu bereits Mitte Januar und zweimal im Dezember das Kriegsgebiet aufgesucht. Auch die Ukraine berichtet über Frontbesuche. So sind Präsident Selenskyj oder Oberbefehlshaber Saluschnyj regelmäßig an umkämpften Abschnitten wie Bachmut zu sehen. An diesem strategisch wichtigen Ort gerät die ukrainische Armee offenbar immer mehr in die Defensive. Medienberichten zufolge sollen einige Einheiten angewiesen worden sein, in sicherere Stellungen zu wechseln. Gestern hatte der Anführer der russischen Söldnertruppe Wagner, Prigoschin, in einem Video behauptet, dass seine Miliz die Stadt Bachmut fast vollständig eingekesselt hat. Die Angaben aus dem Kriegsgebiet sind nicht unabhängig überprüfbar.

Diese Nachricht wurde am 04.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.