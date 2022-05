Lyssytschansk: Soldaten bereiten sich mit einem gepanzerten Fahrzeug mit aufmontierten Maschinengewehren auf den Einsatz an der Front vor. Die Stadt ist Teil eines Ballungsraums, zu dem auch Sjewjerodonezk und Rubischne gehören; die drei sie bilden einen der größten Chemiekomplexe der Ukraine. (dpa/Rick Mave)

Die Truppen kämen aber nicht so schnell voran, wie man es sich erhofft habe, zitierte die russische Nachrichtenagentur Tass den Anführer der pro-russischen Separatistenregion Luhansk, Pasetschnik. In der Stadt tobten Kämpfe. Der Vormarsch werde auch erschwert, weil es mehrere große Chemieanlagen in der Region gebe.

Nach ukrainischen Angaben sind große Teile der Stadt durch russischen Beschuss zerstört. Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte erklärt, rund 90 Prozent der Gebäude von Sjewjerodonezk seien beschädigt, mehr als zwei Drittel der Wohnhäuser zerstört. - Von unabhängiger Seite lassen sich die Angaben kaum überprüfen.

Unterdessen meldet die russische Nachrichtenagentur Interfax, erstmals seit Einnahme von Mariupol habe ein mit Stahl beladenes Schiff den Hafen der Stadt am Asowschen Meer verlassen. Es habe Kurs auf die Stadt Rostow am Don genommen.

