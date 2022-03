In den Gesprächen mit Vertretern der Regierung in Kiew seien einige Fortschritte erzielt worden, sagte die Sprecherin des Außenministeriums in Moskau, Sacharowa. Russland strebe nicht den Sturz der aktuellen ukrainischen Regierung oder die Besatzung des Landes an, betonte sie. Die Truppen hätten nicht diesen Auftrag. Zudem habe Russland niemals die Nato bedroht und werde dies auch niemals tun. Bislang gab es parallel zur russischen Aggression drei Verhandlungsrunden zwischen Moskau und Kiew. Eine weitere werde sich vor allem um Fluchtkorridore für Zivilisten drehen, hieß es. Der russische Außenminister Lawrow will im Laufe des Tages in die Türkei reisen. Das meldete die russische Nachrichtenagentur Tass. Dort sind für morgen Gespräche zwischen ihm und dem ukrainischen Außenminister Kuleba geplant.

In der vergangenen Nacht hatten die russischen Truppen ihre Beschuss mehrerer Städte fortgesetzt. Tote und Verletzte wurden gemeldet. Die Bemühungen, Zivilisten über Fluchtkorridore herauszubringen, gestaltete sich weiterhin schwierig.

Diese Nachricht wurde am 09.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.