Der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, Hörmann, hat den Umgang der Welt-Anti-Doping-Agentur mit Russland kritisiert.

Dass die russische Antidoping-Agentur nicht sanktioniert worden sei, obwohl sie Fristen versäumt habe, sei "nur schwer vermittelbar". Dies habe "nicht dazu beigetragen, das Vertrauen in die WADA und in den weltweiten Anti-Doping-Kampf zu stärken", sagte der DOSB-Chef.



Hintergrund ist der Manipulationsskandal bei den Winterspielen 2014 in Sotschi. Das WADA-Exekutivkomitee hatte am Montag darauf verzichtet, die russische Antidoping-Agentur erneut zu suspendieren, obwohl sie eine Frist der WADA zur Freigabe von Daten ignoriert hatte. Die Welt-Antidoping-Agentur will die Daten nun auswerten. Für den Fall, dass sie manipuliert wurden, drohte sie mit den - Zitat - "härtesten möglichen Strafen".