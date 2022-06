Vor Bornholm

Die Regierung in Kopenhagen protestierte scharf dagegen und bestellte den russischen Botschafter ein. Nach Angaben des dänischen Militärs wurde das Schiff jeweils in der Nähe der Ostsee-Insel Bornholm gesichtet. Erst nach Funkkontakt mit der dänischen Marine sei es auf einen anderen Kurs gewechselt. Auf Bornholm fand gleichzeitig ein Demokratie-Festival statt, an dem auch Ministerpräsidentin Frederiksen teilnahm.

