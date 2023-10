Russland hat Militärübungen auf dem Schwarzen Meer durchgeführt (Archivbild). (picture alliance /Russian Defence Ministry / Vadim Savitskii)

Dabei wurden nach Angaben des von Russland eingesetzten Gouverneurs von Sewastopol auch Raketenabschüsse geprobt. Das britische Verteidigungsministerium hatte zuvor berichtet, die russische Schwarzmeerflotte sei nach den jüngsten ukrainischen Angriffen in der Defensive. Die Flotte greift die Ukraine regelmäßig vom Schwarzen Meer aus an. Zuletzt waren aber das Hauptquartier in Sewastopol und die russischen Kriegsschiffe wiederholt das Ziel ukrainischer Luftschläge.

Im Osten der Ukraine konzentrieren sich die Kämpfe weiter auf die Kleinstadt Awdijiwka nahe Donezk. Nach ukrainischen Angaben wurden zwei Zivilisten bei russischen Angriffen getötet. Seit Tagen gibt es in der als strategisch wichtig geltenden Region schwere Gefechte.

Diese Nachricht wurde am 15.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.