Menschen fliehen vor den Angriffen der russischen Armee aus Kiew. (Archivbild) (dpa/CTK/Pavel Nemecek)

Rund um die Hauptstadt Kiew gebe es russische Offensiven an der nördlichen Stadtgrenze bei Sasymja und in südlicher Richtung bei Wyschenky, teilte der ukrainische Generalstab in der Nacht auf Facebook mit. Die Offensiven seien in einigen Bereichen erfolgreich. Zuvor hatte das US-amerikanische Erdbeobachtungs-Unternehmen Maxar Technologies erklärt, die angreifenden russischen Militäreinheiten rückten im Bereich der ukrainischen Hauptstadt weiter vor. Das belegten neue Satellitenbilder. Etliche Häuser und Gebäude hätten Feuer gefangen. Die Angaben lassen sich von unabhängiger Seite kaum verifizieren.

Gestern hatte die russische Armee erstmals die Industriestadt Dnipro angegriffen. Nach Angaben von Rettungskräften wurden mehrere zivile Gebäude bombardiert, mindestens ein Mensch wurde getötet. Auch die Belagerung von Mariupol ging weiter.

Diese Nachricht wurde am 12.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.