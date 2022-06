Das russische Militär schießt eine Rakete vom Typ Iskander ab (Archivbild) (dpa / picture alliance / TASS)

Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Moskau sprach von "Söldnern", die durch einen Raketenangriff auf ein Zinkwerk in der Stadt Kostjantyniwka - Zitat - "liquidiert" worden seien. Der Sprecher berichtete zudem über einen Raketenangriff auf Mekolajiw im Süden der Ukraine, bei dem 300 ukrainische Soldaten getötet worden seien. Einzelheiten zur Bodenoffensive im Donbass nannte er nicht. In den vergangenen Tagen hatten die russischen Streitkräfte mehrere Ortschaften im Ballungsraum zweiter benachbarter Großstädte eingenommen. Sjewjerodonezk befindet sich inzwischen unter Kontrolle der Invasoren. Zudem stehen moskautreue Truppen am südlichen Stadtrand von Lessetschansk.

Diese Nachricht wurde am 25.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.