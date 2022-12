Ein russischer Panzer in der Stadt Popasnaya in der Region Luhansk. (IMAGO/ITAR-TASS, Alexander Reka)

Armeesprecher Konaschenkow erklärte in Moskau, die Streitkräfte seien in den Gebieten Luhansk und Donezk in die Offensive gegangen und hätten ukrainische Einheiten aus ihren befestigten Stellungen vertrieben. Auch weiter nördlich zwischen den Kleinstädten Kreminna und Lyman habe man Stellungen erobert.

Auch aus der nördöstlichen Region Charkiw, die von der ukrainischen Armee teilweise zurückerobert wurde, werden von beiden Seiten Gefechte gemeldet. Die Angaben aus den Kampfgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

