Ein russischer Panzer in der Stadt Popasnaya in der Region Luhansk. (IMAGO/ITAR-TASS, Alexander Reka)

Armeesprecher Konaschenkow erklärte in Moskau, die Streitkräfte seien in den Gebieten Luhansk und Donezk in die Offensive gegangen und hätten ukrainische Einheiten aus ihren befestigten Stellungen vertrieben. Auch weiter nördlich zwischen den Kleinstädten Kreminna und Lyman habe man Stellungen erobert. Aus der nordöstlichen Region Charkiw, die von der ukrainischen Armee teilweise zurückerobert wurde, werden von beiden Seiten Gefechte gemeldet.

Im südukrainischen Odessa ist nach russischen Drohnenangriffen komplett der Strom ausgefallen. Auch viele Bezirke und Gemeinden in der Umgebung seien ohne Elektrizität, erklärte der Regionalgouverneur. Es werde wegen der großen Schäden lange dauern, bis die Versorgung wieder hergestellt sei, hieß es.

