Russische Panzerkolonne auf der Autobahn zwischen Mariupol und Donezk (Maximilian Clarke/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa)

Der stellvertretende Generalstabschef Rudskoj erklärte, die ersten bei dem militärischen Sondereinsatz gesetzten Ziele seien erreicht. Die ukrainischen Kampfeinheiten seien in bedeutendem Umfang reduziert worden. Damit könne die Armee künftig den Großteil ihrer Anstrengungen auf das Hauptziel richten, und zwar auf die Befreiung des Donbass. Von dort aus ist es den russischen Truppen nach ukrainischen Angaben gelungen, eine Landbrücke zur Krim zu schaffen. Sie soll von der Region Donezk bis zu der Halbinsel reichen, die 2014 von Russland annektiert wurde.

Ein hochrangiger Mitarbeiter des US-Militärs erklärte, mit dem Wechsel seiner Strategie könnte Russland versuchen, die ukrainischen Truppen im Osten vom Rest des Landes abzuschneiden und seine Position in Verhandlungen zu stärken. Außerdem versuche Moskau zur Zeit, Verstärkung aus den russisch besetzten Regionen in Georgien in die Ukraine zu entsenden.

Begrenztere Ziele Russlands?

Die Nachrichtenagentur Reuters schreibt, die Ankündigung scheine darauf hinzudeuten, dass Russland "nach dem erbitterten ukrainischen Widerstand" im ersten Monat des Krieges möglicherweise zu begrenzteren Zielen übergehen werde. Zuletzt war berichtet worden , dass sich die russischen Truppen nach hohen Verlusten aus dem Nordosten der Ukraine teils zurückgezogen haben. Das meldet der ukrainische Generalstab. Demnach wurde der Rückzug bestimmter Einheiten hinter die russische Grenze beobachtet. Zuvor hatte die Regierung in Kiew erklärt, die Front sei vier Wochen nach dem russischen Angriff "praktisch eingefroren". Die russischen Truppen hätten an den meisten Frontabschnitten keine Ressourcen für weitere Vorstöße mehr, sagte der Berater von Präsident Selenskyj, Arestowytsch. Der Kriegsgegner stehe praktisch auf der Stelle. Die russische Armee habe Nachschubprobleme bei Treibstoff, Verpflegung und Munition. Dennoch gebe es weiterhin russische Angriffe. An anderen Frontabschnitten seien die Angreifer zur Verteidigung übergegangen. Die Angaben lassen sich kaum unabhängig überprüfen.

Weiterführende Informationen

