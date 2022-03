Der zentrale Platz in Charkiw nach dem Beschuss des Rathauses durch das russische Militär. (Pavel Dorogoy/AP/dpa)

Die Funktionsfähigkeit des Kiewer Fernsehturms sei möglicherweise eingeschränkt, hieß es aus dem ukrainischen Innenministerium. Laut den Behörden wurden beim Beschuss des Turms fünf Menschen getötet und fünf verletzt. Ein Kontrollraum und ein Umspannwerk seien getroffen worden. Ukrainische Fernsehsender stellten die Sendungen ein. Russland hatte zuvor Angriffe auf die Infrastruktur des ukrainischen Geheimdienstes angekündigt.

USA: Russischer Militärkonvoi ins Stocken geraten

Der 60 Kilometer lange russische Militärkonvoi, der sich auf die Hauptstadt Kiew zubewegte, ist unterdessen nach US-Angaben ins Stocken geraten. In den vergangenen 24 Stunden habe es keine nennenswerten Bewegungen gegeben, hieß es aus dem Pentagon. Als Gründe vermute man Probleme bei der Treibstoffversorgung und der Logistik. Mögliche seien aber auch strategische Änderungen. Es gebe zudem keine Hinweise darauf, dass Belarus Truppen in die Ukraine schicke.

Russland meldet militärische Erfolge im Süden

Nach Darstellung Moskaus gelang der russischen Armee eine Verbindung zwischen der Halbinsel Krim und den Separatistengebieten in der Ostukraine. Damit habe das ukrainische Militär keine direkte Verbindung mehr zum Asowschen Meer. Dort liegt auch die Stadt Mariupol, die zuletzt heftig umkämpft war. Sie steht ihrem Bürgermeister zufolge unter ständigem Beschuss. Es seien Frauen und Kinder getötet worden und gebe viele Verletzte. Die Angaben aus den Kriegsgebieten lassen sich nicht unabhängig bestätigen.

Raketeneinschlag in Charkiw

Auch in anderen Städten dauern die Kämpfe an. In Charkiw wurden heute früh Verwaltungsgebäude und Wohnhäuser im Zentrum der Stadt getroffen. Das ukrainische Innenministerium meldete mindestens zehn Tote und 35 Verletzte und veröffentlichte bei Twitter ein Video, das einen Raketeneinschlag direkt auf dem zentralen Freiheitsplatz zeigt. Zu sehen ist eine gewaltige Explosion vor dem Verwaltungsgebäude, vor dem gerade Autos fahren. Auch Wohngebiete seien getroffen worden, erklärte der Leiter der Regionalverwaltung. Präsident Selenskyj nannte den Angriff auf die Stadt "Staatsterrorismus". Dies werde niemand vergeben oder vergessen, sagte er.

Der russische Verteidigungsminister Schoigu erklärte der Nachrichtenagentur Interfax zufolge, man werde die Militäraktion in der Ukraine fortsetzten, bis alle Ziele erreicht seien.

