Die Stadt Mariupol ist stark zerbombt - aber der Widerstand ist noch nicht gebrochen. (picture alliance/dpa/TASS | Mikhail Tereshchenko)

Von Flugzeugen und Kriegsschiffen seien Raketen auf mehrere Militärobjekte sowohl in dieser Region als auch im Bereich Kiew abgefeuert worden, hieß es. Nach ukrainischen Angaben haben die russischen Streitkräfte auch einen nuklearen Forschungsreaktor in Charkiw beschossen. Die Anlage, die bereits zu Kriegsbeginn in einen unterkritischen Zustand versetzt wurde, war bereits vor knapp zwei Wochen bei einer Bombardierung beschädigt worden.

Das britische Verteidigungsministerium teilte unter Berufung auf Geheimdienstinformationen mit, die russischen Truppen rückten aus Richtung Charkiw im Norden und Mariupol im Süden auf die ostukrainischen Separatistengebieten vor. Ziel sei es, die ukrainischen Einheiten dort einzukesseln. Die Angaben lassen sich von unabhängiger Seite nicht überprüfen.

Diese Nachricht wurde am 27.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.