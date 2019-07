Der designierte US-Verteidigungsminister Esper hat die Kritik an der Türkei wegen des Kaufs eines russischen Raketenabwehrsystems bekräftigt.

Die Entscheidung der Regierung in Ankara sei falsch und enttäuschend, sagte Esper während einer Anhörung im Kongress in Washington. Zugleich verwies er darauf, dass die Türkei eines der langjährigsten Nato-Mitglieder sei. Der Kauf des S-400-Systems sorgt seit Monaten für einen Konflikt zwischen den beiden Regierungen. Washington befürchtet nach eigenen Angaben, dass Russland über das Radar an Daten über die Fähigkeiten der neuen amerikanischen Tarnkappenflugzeuge F-35 gelangen könnte. Die USA drohen deshalb damit, die Lieferung von rund 100 Kampfjets an die Türkei auszusetzen.



Die Auslieferung des russischen Raketenabwehrsystems hatte am vergangenen Freitag begonnen.