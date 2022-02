Eine Aktienhändlerin beobachtet auf dem Parkett der Frankfurter Wertpapierbörse ihre Monitore. (dpa | Arne Dedert)

Heute früh kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent 97,63 US-Dollar. Das waren 2,24 Dollar mehr als am Vortag. Zwischenzeitlich erreichte der Preis für diese Sorte den höchsten Stand seit 2014.

Russland ist eines der wichtigsten Ölförderländer. Entsprechend groß ist die Sorge vor einer Angebotsverknappung auf dem Weltmarkt. An den Aktienmärkten werden weiter sinkende Kurse erwartet. Der Leitindex Dax hatte gestern bereits einen deutlichen Rückgang verzeichnet. Der Leitindex an der Börse in Moskau, der in Dollar gerechnete RTS, verlor zum Handelsstart fast 10 Prozent und fiel danach weiter ab. Die russische Zentralbank erklärt, die Lage am Finanzmarkt sei unter Kontrolle. Sie sei bereit, alle Mittel zu ergreifen, um die Finanzstabilität zu unterstützen, meldet die russische Nachrichtenagentur Interfax.

Weiterführende Artikel

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen fortlaufend aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen.

Diese Nachricht wurde am 22.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.