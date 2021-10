In Russland ist es erneut zu einer Massenvergiftung von Menschen mit gepanschtem Alkohol gekommen.

Dabei seien in der Stadt Jekaterinburg am Ural mindestens 18 Menschen gestorben, teilten die Ermittler mit. Zwei Tatverdächtige wurden demnach festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, in den vergangenen Tagen giftigen Methylalkohol auf einem Markt verkauft zu haben. Erst Anfang des Monats waren im Süden Russlands 35 Menschen ums Leben gekommen, weil sie gepanschten Alkohol getrunken hatten.



Wodka und anderer Alkohol dürfen in Russland nur mit offiziellen Kennnummern verkauft werden. Trotzdem kommt es immer wieder zu schweren Vergiftungen besonders in der Provinz, weil dort Getränke bisweilen aus billigem, aber lebensgefährlichem Industriealkohol hergestellt werden.

Diese Nachricht wurde am 17.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.