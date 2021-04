Bei einem Luftangriff in Syrien hat Russland nach eigenen Angaben 200 Aufständische getötet.

Zudem seien in dem Lager bei Palmyra größere Mengen an Munition und sonstigen Kampfstoffen zerstört worden, berichtete die Agentur Tass unter Berufung auf die russische Militärführung in Syrien. Die russischen Angaben lassen sich von unabhängiger Seite nicht überprüfen. In der Region halten sich Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat auf.

