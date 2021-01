Knapp eine Woche nach der Inhaftierung des Kremlkritikers Nawalny wollen dessen Anhänger in ganz Russland für seine Freilassung demonstrieren.

In den sozialen Netzwerken sind für heute in rund 70 Städten Protestaktionen angekündigt. Der Kreml warnte vor der Teilnahme an nicht genehmigten Kundgebungen. Die russischen Sicherheitsorgane kündigten an, alles dafür zu tun, um Demonstrationen zu verhindern.



Auch in Deutschland wollen Menschen für den Oppositionspolitiker auf die Straße gehen, darunter in München, Frankfurt und Düsseldorf. - Nawalny war in Moskau nach seiner Rückkehr aus Deutschland in einem Eilverfahren zu 30 Tagen Haft verurteilt worden. Der 44-Jährige soll gegen Meldeauflagen verstoßen haben, während er sich in Deutschland von einem Giftanschlag erholte. Ihm drohen viele Jahre Gefängnis und mehrere Prozesse.

