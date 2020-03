Das russische Parlament hat die von Präsident Putin im Januar vorgeschlagene Verfassungsreform gebilligt.

382 Abgeordnete der Duma in Moskau stimmten mit Ja, 44 enthielten sich, niemand stimmte dagegen. Mit den rund 200 Verfassungsänderungen sollen unter anderem dem Amt des Präsidenten weitere Befugnisse erteilt werden. Für den 22. April ist eine Volksabstimmung über die Reform vorgesehen.



In einer Rede vor der Duma signalisierte Putin seine Bereitschaft, nach 2024 eine weitere Amtszeit als Präsident anzustreben. Die aktuelle Verfassung erlaubt ihm nach dem Ende seiner Amtszeit keine weitere Präsidentschaft. Deshalb hatte eine Abgeordnete der Regierungspartei Einiges Russland eine Verfassungsänderung vorgeschlagen, durch die die Zahl von Putins Amtszeiten annuliert werden soll. Putin sagte, er unterstütze den Vorschlag, wenn das Verfassungsgericht ihn billige. Er ist in Russland seit 1999 abwechselnd entweder als Präsident oder als Ministerpräsident an der Macht.