In Russland beginnt heute das Referendum über eine Verfassungsänderung.

Gut 110 Millionen Wahlberechtigte können bis zum kommenden Mittwoch ihre Stimme abgeben. Die Abstimmung wurde wegen der Corona-Pandemie auf sechs Tage gestreckt, formeller Termin ist der 1. Juli. Umstritten ist vor allem die geplante Ausweitung der Machtbefugnisse für Präsident Putin. Nach aktueller Rechtslage dürfte der 67-Jährige mit Ablauf seiner derzeitigen Amtszeit im Jahr 2024 nicht erneut antreten. Die Änderungen sollen es ihm dagegen erlauben, sich für zwei weitere je sechsjährige Amtszeiten zu bewerben. Er könnte dann bis 2036 Präsident bleiben. Gegner sprechen von einem Staatsstreich und kritisieren, dass zugleich Rentenanpassungen in Aussicht gestellt wurden. Damit wolle der Kreml die Wähler für eine Zustimmung ködern.



Laut Wahlleitung gibt es weltweit Abstimmungslokale in weiteren 144 Ländern, darunter auch in Deutschland und China.