Der Kremlkritiker Nawalny ist nach Angaben russischer Behörden von externen Ärzten untersucht worden.

Die vier Ärzte, die nicht in dem Gefängniskrankenhaus beschäftigt seien, hätten keine ernsthaften Gesundheitsprobleme bei dem 44-jährigen Oppositionellen feststellen können, wird die russische Menschenrechtsbeauftragte Moskalkova von der Nachrichtenagentur RIA zitiert. Nawalny wurde am Montag aus der Haftanstalt in ein Gefängniskrankenhaus verlegt. Er befindet sich seit Ende März im Hungerstreik und fordert von der Gefängnisleitung, seine eigenen Ärzte zu sehen.



Kurz vor geplanten Demonstrationen für Nawalny sind mehrere seiner führenden Mitstreiterinnen festgenommen worden. Bereits gestern ging die Polizei gegen Unterstützer des Kremlkritikers vor. Dabei wurden auch zwei Regionalbüros durchsucht.

Diese Nachricht wurde am 21.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.