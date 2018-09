Ein früherer Wahlkampfberater von US-Präsident Trump ist wegen Falschaussage zu 14 Tagen Gefängnis sowie zu einer Geldstrafe verurteilt worden.

Ein Gericht in Washington sah es als erwiesen an, dass George Papadopoulos die Bundespolizei FBI im Zuge der Untersuchung der Russland-Affäre belogen hatte. Papadopoulos hatte dies selbst zugegeben. In seinem Fall wurde erstmals detailliert dargelegt, dass ein Mitglied der Trump-Kampagne von russischen Bemühungen wusste, auf die Präsidentenwahl 2016 Einfluss zu nehmen.



Papadopoulos ist der erste frühere Trump-Berater, der im Zusammenhang mit den Untersuchungen des Sonderermittlers Mueller verurteilt wurde. Der Schuldspruch gegen Trumps Ex-Wahlkampfmanager Manafort erging wegen Finanzbetrugs. Das Vergehen stand nicht in Bezug zu seiner Arbeit für den Präsidenten.