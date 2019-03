US-Sonderermittler Mueller hat seinen Abschlussbericht zur Russland-Affäre um US-Präsident Trump an Justizminister Barr übergeben. Über den Inhalt des Dokuments ist noch nichts bekannt.

Barr erklärte, er werde sich mit Mueller beraten, um zu entscheiden, was aus dem Bericht dem Kongress und der Öffentlichkeit mitgeteilt werden könne. Er fühle sich größtmöglicher Transparenz verpflichtet. Womöglich werde er schon am Wochenende die wichtigsten Schlussfolgerungen Muellers zusammenfassen können.



Das Weiße Haus begrüßte die Vorlage des Berichts. Die oppositionellen Demokraten forderten eine Veröffentlichung des kompletten Textes. Es gab zunächst keine Hinweise, ob der Sonderermittler zu dem Schluss kommt, dass Trump, Angehörige seiner Familie oder ehemalige Wahlkampfberater in mögliche Absprachen mit Moskau verwickelt waren oder sich der Behinderung der Justiz schuldig gemacht haben.



Laut Medienberichten empfiehlt Mueller keine neuen Anklagen. Im Zuge seiner Ermittlungen hat es bereits 34 Anklagen gegeben, darunter sechs gegen frühere Mitarbeiter des Präsidenten.