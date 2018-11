Der frühere US-Wahlkampfmanager Manafort hat laut einem Bericht der britischen Zeitung "The Guardian" heimlich Wikileaks-Gründer Assange getroffen.

Die Treffen in der ecuadorianischen Botschaft in London sollen stattgefunden haben, kurz bevor er zum Wahlkampfteam des späteren Präsidenten Trump stieß. Sollte sich der Bericht bestätigen, würde dies auf eine direkte Verbindung zwischen dem Lager Trumps und Wikileaks hindeuten. Die Enthüllungsplattform hat Zehntausende mutmaßlich von Russland gestohlene E-Mails der US-Demokraten veröffentlicht, die von Trump benutzt wurden, um die Glaubwürdigkeit seiner Rivalin Clinton zu untergraben. Assange bezeichnete den Bericht als falsch.



Manafort sieht sich zudem mit neuen Vorwürfen der Justiz konfrontiert. Sonderermittler Mueller beschuldigt ihn, in seinen Aussagen gelogen zu haben. Das entbinde die US-Justiz von jeglicher Verpflichtung, früher gegenüber Manafort gemachte Zusagen einzuhalten.