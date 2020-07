Am Dienstag hätte der Roger Stone, der Vertraute von US-Präsident Trump, eigentlich eine mehr als dreijährige Haftstrafe im Zusammenhang mit der "Russland-Affäre" antreten müssen. Dich nun hat ihm der Präsident dies erspart. Er hatte die Gefängnisstrafe für seinen Berater und die gesamten Ermittlungen schon immer als Zumutung betrachtet.

Trump strich die Haftatrafe kraft seiner präsidentiellen Befugnis. Das Weiße Haus in Washington erklärte, Stone sei nun ein freier Mann. Zur Begründung hieß es, der Ex-Berater wäre im Gefängnis einem ernsthaften medizinischem Risiko ausgesetzt gewesen. Stone sei in dem Fall ohnehin ungerecht behandelt worden und habe daher bereits sehr gelitten.



Trumps Vertrauter war im vergangenen Februar wegen Vergehen im Zusammenhang mit der Russland-Affäre zu einer Haftstrafe von drei Jahren und vier Monaten Haft verurteilt worden und sollte am Dienstag ins Gefängnis. Eine Jury sah es damals als erwiesen an, dass er sich unter anderem der Falschaussagen, der Behinderung von Ermittlungen und der Beeinflussung von Zeugen schuldig gemacht hat. Stone hatte die Vorwürfe zurückgewiesen. Trump hatte die gesamten Ermittlungen als illegal kritisiert.