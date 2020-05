Das US-Justizministerium lässt die Vorwürfe gegen den früheren Nationalen Sicherheitsberater Flynn fallen.

Es beantragte bei einem Bundesgericht in der US-Hauptstadt Washington ein Ende des Verfahrens. In dem Antrag heißt es, eine weitere Strafverfolgung diene nicht den Interessen der Justiz. Eine Vernehmung Flynns durch das FBI sei ohne rechtsmäßige Ermittlungsgrundlage geführt worden.



Flynn war im Februar 2017 nach nur 23 Tagen im Amt als Sicherheitsberater von US-Präsident Trump zurückgetreten. Die Staatsanwaltschaft warf ihm vor, in der Affäre um eine russische Einmischung in den Präsidentschaftswahlkampf zu Gunsten Trumps die Bundespolizei FBI über seine Kontakte zum damaligen russischen Botschafter belogen zu haben. Dies räumte Flynn zunächst auch ein, zog sein Geständnis später aber wieder zurück. Der US-Präsident drängt bereits seit längerem auf eine Entlastung Flynns.