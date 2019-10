Russland will seine Wirtschaftsbeziehungen zu den afrikanischen Ländern in den kommenden fünf Jahren ausbauen.

Bis 2024 solle das Handelsvolumen rund 40 Milliarden US-Dollar erreichen, sagte Putin zum Auftakt des ersten Russland-Afrika-Gipfels in Sotschi am Schwarzen Meer. Er wies darauf hin, dass man schon jetzt mehr landwirtschaftliche Erzeugnisse und Technik exportiere als Waffen.



Mit dem Gipfeltreffen will Moskau an alte Kontakte aus Sowjetzeiten anknüpfen. Die Sowjetunion hatte die Länder dabei unterstützt, eine eigene Wirtschaft aufzubauen. An dem zweitägigen Treffen nehmen 44 Staats- und Regierungschefs aus Afrika teil.