Altkanzler Schröder hat sich mit Blick auf die russische Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim von Russlands Präsident Putin distanziert.

Im Magazin "Der Spiegel" sprach Schröder von einem "klaren Bruch des Völkerrechts". Sanktionen gegenüber Russland lehnt er aber weiterhin ab.



Der frühere Bundeskanzler sagte weiter, auch in anderen Fällen habe Moskau Grenzen überschritten, die nicht überschritten werden sollten. Als Beispiel nannte er den Hackerangriff auf den Bundestag, für den Russland verantwortlich gemacht wird. Außerdem kritisierte er die Kontakte des Kreml zur AfD.



Schröder steht wegen seiner Nähe zu Putin immer wieder in der Kritik. Der frühere Bundeskanzler ist auch in hoher Position für den eng mit dem russischen Staat verbundenen Konzern Gazprom tätig.

Diese Nachricht wurde am 16.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.