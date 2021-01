Fast zwei Wochen nach der Veröffentlichung des Enthüllungsvideos "Ein Palast für Putin" hat sich der angebliche Eigentümer des Anwesens gemeldet.

Der russische Oligarch Rotenberg erklärte in einem im Internet veröffentlichten Video, das Grundstück samt Palast im Süden des Landes am Schwarzen Meer gehöre ihm. Rotenberg ist einer der reichsten Menschen Russlands und gilt als enger Vertrauter Putins. Er steht auf einer Liste von Russen, die vom Westen im Zuge des Krieges in der Ostukraine mit Sanktionen belegt wurden.



Der russische Kreml-Kritiker Nawalny hatte in seinem mehr als 100 Millionen mal aufgerufenen Enthüllungsvideo behauptet, das Anwesen gehöre dem russischen Präsidenten, der es sich mit Hilfe von Korruption angeeignet habe. Die Besitzverhältnisse werden nach den Angaben Nawalnys von Putin verschleiert. Der Präsident selbst hatte kürzlich erklärt, das Anwesen gehöre ihm nicht.



Das Grundstück samt Palast ist Nawalnys Film zufolge fast 40 Mal so groß wie Monaco und soll umgerechnet mehr als 1,1 Milliarden Euro gekostet haben.

Diese Nachricht wurde am 30.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.