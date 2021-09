In Russland hat es bei Schüssen an der Universität in Perm mehrere Tote gegeben.

Nach Angaben der Behörden eröffnete ein Angreifer das Feuer und tötete acht Menschen. Weitere wurden verletzt. Der Schütze wurde laut Polizei festgenommen. Es soll sich um einen Studenten der Universität in Sibirien handeln.



Auf Videoaufnahmen war zu sehen, wie sich mehrere Personen mit einem Sprung aus dem ersten Stock des Universitätsgebäudes in Sicherheit brachten. Studenten und Dozenten hatten sich zudem in den Unterrichtsräumen eingeschlossen.

