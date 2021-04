Der Gesundheitszustand des inhaftierten Kremlkritikers Nawalny hat sich nach Angaben seiner Anwältin weiter verschlechtert.

Nawalny verliere nun auch das Gefühl in seinen Händen, sagte die Juristin dem unabhängigen Internetfernsehsender Doschd. Zuvor hatte Nawalny unter anderem über starke Rückenschmerzen und Lähmungserscheinungen im Bein geklagt. Bei einer MRT-Untersuchung sei zudem ein Bauchwandbruch festgestellt worden. Ein weiterer Anwalt erklärte auf Twitter, Nawalny verliere durch seinen Hungerstreik jeden Tag ein Kilogramm Körpergewicht. Nawalny befindet sich noch immer in einer medizinischen Abteilung des Straflagers. Gestern hatten Ärzte vergeblich versucht, Zugang zu dem Lager in Pokrow zu erhalten.

Diese Nachricht wurde am 07.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.