Gegen zwei Organisationen des inhaftierten russischen Oppositionspolitikers Nawalny ist ein Arbeitsverbot verhängt worden. Betroffen sind demnach Nawalnys Büro und die Anti-Korruptionsstiftung FBK. Sie hatten mit ihren Recherchen in den vergangenen Jahren die russische Führung in Misskredit gebracht.

FBK-Direktor Schdanow teilte mit, ein Gericht in Moskau habe die Aktivitäten von Nawalnys Organisationen mit sofortiger Wirkung ausgesetzt. Laut Schdanow folgten die Richter damit einem Antrag der Staatsanwaltschaft. Sie hatte zudem beantragt, die Nawalny-Organisationen als "extremistisch" einzustufen und damit komplett verbieten zu lassen. Wann darüber entschieden wird, ist bislang nicht bekannt.



Nawalys Stiftung deckte in den vergangenen Jahren immer wieder Fälle von Korruption auf. Zuletzt machte sie im Januar Schlagzeilen mit einem Bericht über ein riesiges Luxus-Anwesen am Schwarzen Meer, das Russland Präsident Putin gehören soll.



Im vergangenen August überlebte Nawalny einen Anschlag in Russland mit dem Nervenkampfstoff Nowitschok. Zurzeit ist er in einem russischen Straflager inhaftiert und schwer erkrankt. Mit einem Hungerstreik wollte der 44-Jährige erzwingen, dass er von einem unabhängigen Arzt behandelt wird. Nach drei Wochen setzte er den Streik aber aus. Ärzte seines Vertrauens hatten ihm aufgrund schlechter Blutwerte dazu geraten. Sie sahen sein Leben in Gefahr.

Diese Nachricht wurde am 26.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.