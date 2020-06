Russland hat weitere Spezialisten zu den Aufräumarbeiten ans Nordpolarmeer geschickt.

Nahe der Industriestadt Norilsk waren Ende Mai 21.000 Tonnen Diesel aus einem Kraftwerk ausgetreten. Nach Angaben des Zivilschutzes wird die Reinigung der verschmutzen Gebiete etwa zwei Wochen dauern. Experten gehen davon aus, dass die Natur Jahre brauchen wird, um sich zu erholen. Das Kraftwerk gehört zu dem Unternehmen Nornickel, einem der weltgrößten Produzenten von Nickel. Nach ersten Ermittlungen wurde dort ein Tank beschädigt, weil Stützen des Fundaments im Boden absackten. Hintergrund seien die überdurchschnittlich hohen Temperaturen in Sibirien, die seit Jahren den Permafrostboden auch in der Tiefe stärker zum Tauen bringen, hieß es.



Die Umweltorganisation Greenpeace erklärte, in Zeiten des globalen Klimawandels sei dieses Problem charakteristisch für die Arktische Zone. Die Bauten in der Region in Sibirien verlören zunehmend an Stabilität.