Russland wird aus dem Europarat ausgeschlossen. (dpa picture alliance / Rainer Jensen)

Das teilte die internationale Organisation, die der Förderung von Menschenrechten und Demokratie in Europa dient, in Straßburg mit. Grund ist der russische Angriff auf die Ukraine. Russland war bereits Ende Februar vom Europarat suspendiert worden. Gestern hatte die Organisation weitere Schritte zum Ausschluss eingeleitet. Daneben hatte Moskau selbst seinen Austritt förmlich mitgeteilt. Dieser tritt dem Status zufolge allerdings erst zum Jahresende in Kraft.

16.03.2022