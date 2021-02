Nach dem Urteil gegen den Oppositionspolitiker Nawalny hat die russische Führung Kritik von westlichen Regierungen zurückgewiesen. Die Hysterie über den Prozess sei völlig übertrieben, sagte Außenminister Lawrow in Moskau. Forderungen nach Nawalnys Freilassung seien arrogant und unangemessen.

Die Bundesregierung zeigte sich offen für weitere Strafmaßnahmen der Europäischen Union gegenüber Russland. Zusätzliche Sanktionen seien nicht ausgeschlossen, sagte Regierungssprecher Seibert. Am Bau der Gas-Pipeline Nord Stream 2 halte die Regierung aber fest. Mehrere EU-Staaten hatten zuletzt einen Baustopp gefordert.



Nawalny war gestern zu dreieinhalb Jahren Haft im Straflager verurteilt worden, weil er sich nicht - wie in einer Bewährungsauflage vorgeschrieben - bei der russischen Polizei gemeldet hatte. Eine knapp einjährige Zeit im Hausarrest wird ihm dabei aber angerechnet. Nach dem Richterspruch kam es vor allem in Moskau und St. Petersburg zu Protesten, gegen die die Polizei gewaltsam vorging. Ein Regierungssprecher verteidigte das Vorgehen der Sicherheitskräfte. Er sagte, die Methoden seien gerechtfertigt gewesen, illegale Proteste seien eine Provokation und müssten unterbunden werden. Bei den Demonstrationen waren gestern nach Zählungen der Nichtregierungsorganisation OVD-Info rund 1.400 Personen festgenommen und viele verletzt worden, unter anderem durch Schlagstöcke der Polizei. Die Menschen waren unter anderem in Moskau und Sankt Petersburg auf die Straße gegangen, um gegen Präsident Putin zu protestieren.

Kritik aus dem Ausland

Im Ausland stieß das Urteil auf Empörung. Unter anderem Deutschland, Großbritannien, Frankreich und die USA forderten Nawalnys Freilassung. Die Grünen-Politikerin Beck forderte klare Schritte. Die Zahl der Verhaftungen in Russland sei immens, sagte Beck im Deutschlandfunk (Audiolink). Es werde versucht, der Zivilgesellschaft die Luft abzuschnüren. Beck stellte klar, dass Proteste nur Wirkung hätten, wenn sie für den Kreml und Präsident Putin schmerzhaft seien. Deutschland sollte deshalb aus dem Nord-Stream-2-Projekt aussteigen.



Der Vorsitzende des deutsch-russischen Forums, Platzeck, lehnte Sanktionen gegen Russland dagegen ab. Diese führten lediglich zu Gegenmaßnahmen und würden die Arbeit der Opposition erschweren, sagte der frühere SPD-Politiker ebenfalls in unserem Programm. Vielmehr müsse man auf Augenhöhe im Dialog mit der russischen Regierung bleiben. Dazu gehöre auch Kritik.

Diese Nachricht wurde am 03.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.