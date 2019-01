Die neuen Raketenpläne der USA erhöhen nach russischer Einschätzung die Gefahr eines Wettrüstens im All.

Das russische Außenministerium erklärte, das amerikanische Vorhaben sei auf Konfrontation ausgerichtet und untergrabe die ohnehin schon fragile internationale Stabilität. US-Präsident Trump hatte gestern Abend ein Strategiepapier des Pentagons präsentiert. Darin geht es um den Ausbau des militärischen Raketenprogramms - ausdrücklich auch im Weltall. Das Pentagon nennt in einem Kapitel mit dem Titel "Die wachsende Bedrohungslage" namentlich auch Russland und China, die jeweils neue Raketen entwickelten. Das russische Außenministerium fordert in seiner heutigen Erklärung die USA zum konstruktiven Dialog über das atomare Gleichgewicht auf, Zitat, "bevor es zu spät ist".



Das Thema Rüstung prägte auch Gespräche von Bundesaußenminister Maas in Moskau. Er appellierte an Russland, den INF-Vertrag von 1987 einzuhalten. Nach Ansicht der USA und der NATO stellt ein neues russisches Raketensystem einen Bruch des Abkommens dar. Russland hat das wiederholt bestritten.