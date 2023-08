Britisches Verteidigungsministerium

Russland baut angeblich Angriffsdrohnen. (picture alliance / dpa / TASS / Andrei Rubtsov)

Die unbemannten Fluggeräte basierten auf iranischen Kamikaze-Drohnen, die seit Monaten importiert würden, teilte das britische Verteidigungsministerium in London mit. Die einheimische Fertigung werde es Russland wahrscheinlich ermöglichen, eine zuverlässigere Versorgung aufzubauen. Allerdings schwankten die Leistungen der Waffe, und die Ukraine habe die meisten bislang abwehren können. Das Ziel der Regierung in Moskau sei vermutlich eine Selbstversorgung in den kommenden Monaten. Allerdings sei sie vorerst weiterhin auf Komponenten und ganze Waffen aus dem Iran angewiesen.

Diese Nachricht wurde am 16.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.