Russland beendet einige Militärübungen (Russian Defense Ministry Press/AP/dpa)

Die Regierung in Moskau hat das wiederholt bestritten. Außenminister Lawrow drängte Putin zu Beginn eines Treffens, den Dialog mit dem Westen nicht abreißen zu lassen. Mit Blick auf die von Russland geforderten Sicherheitsgarantien sagte Lawrow, es gebe immer eine Chance für eine Einigung. Die USA hätten konkrete Vorschläge unterbreitet, um die militärischen Risiken zu verringern. Aber die Antworten der EU und der Nato seien nicht zufriedenstellend gewesen.

Scholz: "Erwarten Zeichen der Deeskalation"

Morgen wird Bundeskanzler Scholz in Moskau erwartet. Heute ist er zu einem Antrittsbesuch in Kiew. Er will gemeinsam mit Präsident Selenskyi vor allem Möglichkeiten einer diplomatischen Lösung der Krise ausloten. Vor seinem Abflug teilte er mit, er werde der Ukraine Deutschlands fortdauernde Solidarität und Unterstützung zusichern.

Von Moskau erwarte er ein Zeichen der Deeskalation, betonte Scholz. Die Ukraine bekräftigte ihre Forderung nach schweren Waffen aus Deutschland. Ihr Botschafter in Berlin, Melnyk, erklärte, man brauche 12.000 Panzerabwehrraketen und 1.000 Luftabwehrraketen.

Strack-Zimmermann: "Angriff auf die Ukraine indirekt Angriff auf Europa"

Die Vorsitzende des Verteidigungs-Ausschusses im Bundestag, Strack-Zimmermann, forderte ein selbstbewusstes Auftreten des Kanzlers in Moskau. Scholz müsse dem russischen Präsidenten klarmachen, dass ein Angriff auf die Ukraine indirekt auch ein Angriff auf den europäischen Kontinent sei, sagte die FDP-Politikerin im Deutschlandfunk . Putin solle wissen, dass ein Einmarsch sofortige wirtschaftliche Konsequenzen hätte. Strack-Zimmermann ergänzte, allen in Europa müsse daran gelegen sein, den Frieden zu bewahren. (Das gesamte Gespräch mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann können Sie hier nachlesen .)

Dagdelen: Einschätzung der Geheimdienste nicht zu trauen

Die Linken-Verteidigungspolitikerin Dagdelen äußerte Zweifel an Geheimdienst-Berichten über einen kurz bevorstehenden Angriff Russlands. Sie sagte im Deutschlandfunk , ihrer Einschätzung nach sei Geheimdiensten nicht zu trauen. Zudem weise selbst der ukrainische Präsident Selenskyi solche Angaben zurück. Dagdelen warb dafür, sich mit den Vorschlägen Russlands zur Deeskalation zu beschäftigen. Außerdem müsse einer Nato-Osterweiterung um die Ukraine und Georgien eine Absage erteilt werden. (Das ganze Gespräch mit Sevim Dagdelen können Sie hier nachlesen .)

Der Politikwissenschaftler Masala bezeichnete Warnungen der USA vor einem baldigen Angriff Russlands auf die Ukraine als "absolut unseriös". Kein Geheimdienst könne so genau sagen, ob und wann ein Angriff erfolgen werde, sagte Masala im Deutschlandfunk. Solche Informationen seien Teil einer psychologischen Kriegsführung. Dass der ukrainische Präsident Selenskyi die Angriffsgefahr kategorisch zurückweist, erklärte der Außenpolitikexperte der Münchner Bundeswehr-Universität mit der schlechten wirtschaftlichen Lage der Ukraine. Selenskyi habe auch die ökonomische und politische Situation im Auge und wolle da womöglich mehr Ruhe reinbringen.

Diese Nachricht wurde am 14.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.