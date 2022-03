Das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja. (imago images / Ukrinform)

Der russische Botschafter bei den internationalen Organisationen, Uljanov, erklärte in Wien, man unterstütze den entsprechenden Vorschlag des Generaldirektors der Atomenergiebehörde, Grossi. Dieser hatte am Freitag rasche Verhandlungen unter der Schirmherrschaft der IAEA angeregt, um zu vermeiden, dass es im Zuge der russischen Invasion in die Ukraine zu einem Atomunfall kommt. Grossi hatte die ukrainische Atomruine Tschernobyl als Verhandlungsort vorgeschlagen. Dies wies der russische Botschafter nun allerdings zurück. Er sagte, zahlreiche Hauptstädte seien besser geeignet.

Bislang haben russische Truppen Tschernobyl und das ukrainische Kernkraftwerk Saporischschja unter ihre Kontrolle gebracht. In Saporischschja hatte es in der vergangenen Woche während des russischen Vormarschs einen Brand in einem Gebäude gegeben. Nach Angaben aus Kiew haben russische Streitkräfte zudem die Kommunikation zwischen dem AKW und der ukrainischen Atomaufsichtsbehörde eingeschränkt.

