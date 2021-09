In Russland sind 110 Millionen Menschen zur Wahl eines neuen Parlaments aufgerufen. Die Abstimmung dauert bis Sonntag. In der Staatsduma sind 450 Sitze zu vergeben. Ein Sieg der Partei Geeintes Russland, die den Kurs von Präsident Putin stützt, gilt als sicher.

Mit Beginn der Parlamentswahl war die Wahl-App der Unterstützer des inhaftierten Regierungskritikers Nawalny bei Google und Apple nicht mehr abrufbar. Der Vorsitzende von Nawalnys Anti-Korruptionsstiftung, Schdanow, warf den beiden US-Unternehmen vor, die App gelöscht zu haben. Die App ermöglicht das auch unter Oppositionellen umstrittene Verfahren des "klugen Abstimmens" sieht vor, dass die Wähler für einen beliebigen Kandidaten stimmen sollen - nur nicht für den der Kremlpartei Geeintes Russland. Nawalnys Anhänger werben nun dafür, die Wahlberechtigten über Telegram und Youtube dennoch zu erreichen. Russische Behörden hatten den Tech-Konzernen vorgeworfen, sich mit der App in die inneren Angelegenheiten des Landes einzumischen.

Warnungen vor Wahlbetrug

Die grüne Europaabgeordnete von Cramon bezeichnete die Einschränkung der App im Deutschlandfunk als "Gipfel der Ungeheuerlichkeiten", die es rund um die Wahl gegeben habe. Sie sagte, wenn Putin Rückhalt in der Bevölkerung genießen würde, hätte er weder Druck auf die Staatsbediensteten ausüben müssen, zur Wahl zu gehen, noch hätte er die Medien und die Opposition ausschalten müssen.



Die Opposition in Russland warnte im Vorfeld der Abstimmung zudem vor systematischem Wahlbetrug. Vor allem die Möglichkeit, elektronisch abzustimmen, sei gefährlich, sagte eine Sprecherin von Nawalny der Deutschen Presse-Agentur. Niemand könne überprüfen, was gezählt werde und ob die Stimmabgabe verändert worden sei.



Hintergründe zu der Wahl finden Sie hier, zusammengefasst von unserem DLF-Korrespondenten Florian Kellermann.

Diese Nachricht wurde am 17.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.