In einer Erklärung des russischen Außenministeriums heißt es, man unterstütze Washingtons Bemühungen zur Terrorbekämpfung. Russland sei bereit, mit allen interessierten Ländern zusammenzuarbeiten im gemeinsamen Kampf gegen die terroristische Bedrohung.

Nach US-Angaben sprengte sich der Terrorchef der IS angesichts des Vorrückens der Spezialkräfte mit seiner Familie in die Luft. Präsident Biden betonte in Washington, die Aktion sei ein Signal an alle Terroristen in der Welt, dass sie sich nicht verstecken könnten, sondern vielmehr verfolgt würden.

