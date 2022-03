Der Sprecher von Russlands Präsident Putin, Peskow (Archivbild). (NATALIA KOLESNIKOVA / AFP)

Kreml-Sprecher Peskow sagte in Moskau, es könne nur in Rubel bezahlt werden. Niemand werde Gas umsonst liefern. Bis Donnerstag würden die Bedingungen für die Zahlung festgelegt. Die sieben wichtigsten Industrie-Staaten der Welt hatten gestern in einer Sonderkonferenz einmütig eine Begleichung in Rubel abgelehnt. Sie warfen Russland Vertragsbruch vor. Bundeswirtschaftsminister Habeck rief die Unternehmen auf, der Forderung nicht Folge zu leisten.

