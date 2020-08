Russische Behörden haben nach Angaben einer Verbündeten des Kreml-Kritikers Nawalny im Rahmen eines Gerichtsprozesses 34 Millionen Rubel von deren Konto beschlagnahmt.

Auf dem Kurzbotschaftendienst Twitter veröffentlichte die Oppositionelle Sobol ein Foto von ihrem überzogenen Bankkonto. Die Juristin warf den Behörden vor, das Vorgehen der Gerichtsvollzieher stehe im Zusammenhang mit einem Prozess gegen Nawalnys Anti-Korruptionsstiftung FBK. Der schwer erkrankte Nawalny liegt derzeit in der Berliner Charité im Koma, nachdem er vermutlich vergiftet worden ist.



Die Stiftung FBK, Nawalny und Sobol waren im vergangenen Jahr wegen Verleumdung zu einer Zahlung von 88 Millionen Rubel an eine Catering-Firma verurteilt worden. Die Anti-Korruptionsstiftung hatte dem Unternehmen vorgeworfen, ein Monopol zu schaffen und schlechtes Essen an Moskauer Schulen zu liefern.