In Russland haben die Behörden nach der Veröffentlichung eines Videos von einer mutmaßlichen Folterung in einem Gefängnis Ermittlungen eingeleitet.

Die Gefängnisbehörde FSIN erklärte, man habe Mitarbeiter in die Haftanstalt in der Stadt Saratow entsandt, um die Echtheit der Filmaufnahmen zu prüfen. In dem Video soll zu sehen sein, wie ein gefesselter Gefangenener mit einem Gegenstand vergewaltigt wird. Die Aufnahmen waren gestern von der Webseite Gulagu.net veröffentlicht worden, die sich für die Rechte von Gefangenen einsetzt. Sie gibt an, über zahlreiche weitere Filmaufnahmen von Misshandlungen in russischen Haftanstalten zu verfügen. Die Gewaltakte würden von den Behörden vertuscht. Die Seite will das ihr zugespielte Material dem Europarat und den Vereinten Nationen vorlegen. Menschenrechtsaktivisten berichten regelmäßig von Folter, Demütigung und Schlägen durch russisches Gefängnispersonal oder andere Insassen.

Diese Nachricht wurde am 05.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.