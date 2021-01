In der russischen Hauptstadt Moskau versuchen die Behörden, erneute Proteste gegen Staatschef Putin zu unterbinden.

Im Stadtzentrum werden morgen sieben Stationen der U-Bahn geschlossen, wie das örtliche Verkehrsunternehmen mitteilte. Dies geschehe auf Ersuchen der Polizei. Außerdem sollen mehrere Straßen in der Nähe des Kreml gesperrt werden. Die Behörden ordneten zudem die Schließung von Geschäften, Restaurants und Cafés in der Nähe der geplanten Proteste an. Nach Angaben von Unterstützenden des inhaftierten Politikers Nawalny sind morgen in rund 80 Städten erneut Demonstrationen geplant.



Vor einer Woche waren landesweit hunderttausende Menschen für eine Freilassung Nawalnys und gegen Präsident Putin auf die Straße gegangen. Dabei gab es Menschenrechtlern zufolge rund 4.000 Festnahmen.



Deutschland und andere Staaten gehen davon aus, dass russische offizielle Stellen hinter dem Giftanschlag auf den Bürgerrechtler im vergangenen August stehen.

Diese Nachricht wurde am 30.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.