Die russischen Behörden wollen nach der Sperrung zahlreicher Internetseiten mit Verbindungen zum Oppositionspolitiker Nawalny auch entsprechende Konten in Onlinenetzwerken blockieren.

Die Medienaufsichtsbehörde Russlands sprach wörtlich von Nawalnys "extremistischen Organisationen", deren Accounts und die ihrer regionalen Ableger gesperrt würden. Sie enthielten - Zitat - "Aufrufe zu extremistischen Aktivitäten und Massenunruhen". Nach Angaben des Nawalny-Vertrauten Wolkow sollen sämtliche Youtube-Kanäle gesperrt werden, die mit dem Oppositionellen in Verbindung stehen.



Youtube ist eine der wichtigsten Plattformen für Nawalny. Ein Video über ein Luxus-Anwesen am Schwarzen Meer, das Präsident Putin gehören soll, erzielte bei Youtube fast 118 Millionen Aufrufe. Vor der Parlamentswahl im September will die Regierung Beobachtern zufolge den Druck auf die Opposition erhöhen.

Diese Nachricht wurde am 29.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.