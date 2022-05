Start einer russischen Rakete vom Typ Iskander (Archivbild). (dpa / picture alliance / TASS)

Ein Sprecher des Außenministeriums in Moskau erklärte, Russland halte an dem Grundsatz fest, dass es in einem Atomkrieg keine Sieger geben könne. Ein solcher Konflikt dürfe nie entfesselt werden. Zuvor hatte bereits Kreml-Sprecher Peskow versichert, dass keine Atomwaffen zum Einsatz kämen.

Sorgen diesbezüglich hatten zuletzt international zugenommen. Russland hatte am Donnerstag bekanntgegeben, seine Streitkräfte hätten in der Enklave Kaliningrad Angriffe mit nuklearwaffenfähigen Raketen vom Typ Iskander simuliert. Präsident Putin hatte bereits Ende Februar die russischen Atomstreitkräfte in höhere Alarmbereitschaft versetzt und vor einer - Zitat - "blitzschnellen" Vergeltung gewarnt, sollte der Westen direkt in den Ukraine-Konflikt eingreifen.

Diese Nachricht wurde am 07.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.