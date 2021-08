Bundeskanzlerin Merkel ist in Moskau zu Beratungen mit dem russischen Präsidenten Putin zusammengekommen.

Auf der Tagesordnung stehen die Bekämpfung der Corona-Pandemie, die Situationen in Afghanistan und Belarus sowie das Gaspipeline-Projekt Nord Stream 2. Zur Sprache kommen soll darüber hinaus auch der Fall des inhaftierten Oppositionellen Nawalny, auf den vor genau einem Jahr in Russland ein Giftanschlag verübt wurde.



Weitere Informationen: Abschiedsbesuch in Moskau - Die Russland-Bilanz von Angela Merkel

Diese Nachricht wurde am 20.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.